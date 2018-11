Grande attesa per l’ultima puntata del docu-reality Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca che andrà in onda giovedì 22 novembre 2018 alle 21.20 su Rai 2. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e le novità di questo nuovo appuntamento.

L’avventura dei concorrenti di Pechino Express 2018, ambientato negli incantevoli paesaggi dell’Africa, sta per giungere al termine: scopriremo chi vincerà il programma e riuscirà ad arrivare alla tappa finale del viaggio in Sud Africa, Johannesburg.

Le coppie arrivate in finale sono tre: Le signore della TV, Le Mannequin e Gli Scoppiati. Nella puntata finale di Pechino Express 2018 i concorrenti riceveranno una sorpresa inaspettata: arriveranno alcuni dei loro parenti e amici. Infatti, in questa edizione le coppie non riceveranno un video d’incoraggiamento da parte degli amici a casa, ma potranno godere del tifo dei loro cari direttamente in diretta!

Inoltre, una delle tre coppie arrivate fin qui dovrà abbandonare la gara a metà corsa così da permettere solo alle due più forti di competere per il primo posto verso Johannesburg. Le coppie dovranno affrontare una prova, quella di degustare i mostri del luogo, ovvero assaggiare le pietanze più strane e, apparentemente, disgustose.

Tra le altre sfide della finale di Pechino Express 2018, i concorrenti dovranno affrontare una squadra di rugby e tenere una lezione di fronte ad una classe. Fino ad arrivare all’ultimo traguardo di Pechino Express 2018, dove scopriremo la coppia vincitrice di questa edizione.