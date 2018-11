Cara Delevingne non è passata ai capelli corti in modo graduale come facciamo in tante. Anzi, ci ha dato un taglio in maniera drastica lanciando il trend della testa rasata anche in versione femminile (un hairstyle caro anche a Kristen Stewart e Adwoa Aboah).

Il taglio di capelli così estremo è nato da esigenze cinematografiche, ma Cara ha dimostrato di apprezzare sempre più i tagli cortissimi e i pixie cut. Se avete voglia di cambiare look, date un’occhiata a tutti i capelli corti di Cara Delevingne e prendete ispirazione.

Tutti i più recenti tagli di capelli dell’attrice e modella, dall’haircut rasato fino all’ultimo pixie cut.

Silver shaved: Cara si è presentata al Met Gala dello scorso anno con la testa completamente rasata, dimostrando di saperla portare in maniera super. Per questo look così futuristico è stato utilizzato uno spray silver metallizzato, su cui sono stati applicati dei cristalli.

A zero: da sempre Cara si schiera contro gli standard di bellezza imposti dalla società e ha ribadito il concetto proprio in occasione del suo cambio di look che aveva suscitato parecchio scalpore. Un taglio di capelli così “estremo” mette in evidenza i lineamenti del volto e lo sguardo intenso della modella e attrice, rendendo ancora più particolare e assolutamente unico il suo look. Wet: il taglio di capelli cortissimo è a effetto bagnato, con una mini “cresta” realizzata lavorando le punte con il gel.

Ice blonde: i capelli sono tinti di una tonalità di biondo ghiacciato che contrasta con le iconiche sopracciglia bold. Flat waves: i capelli corti sono acconciati con onde piatte a effetto wet, creando un look rétro-futuristico.

Pixie cut platino: il pixie cut platino diventa sbarazzino con le scalature nette sulla nuca e sulla frangia, creando un look rock-chic grazie al nastro nero in raso. Pixie cut scalato: ancora il pixie cut scalato ancora più corto e in versione silver, in abbinamento con l’abito.

Pixie cut sfilato: Cara torna al suo colore naturale tra biondo scuro e castano chiarissimo dalle sfumature dorate. Il taglio di capelli diventa sfilato, con una frangetta frastagliata.