Torna stasera, giovedì 22 novembre 2018, la dodicesima puntata in diretta della terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. A rischio eliminazione vi sono Jane Alexander e Walter Nudo.

In queste ultime ore sui social stanno circolando i sondaggi in merito al nome del favorito per l’eliminazione di questa settimana dalla casa del Grande Fratello Vip. Jane Alexander sarebbe la favorita ad uscire dal reality dato che Walter Nudo è uno dei concorrenti più amati di questa terza edizione e dato come favorito alla vittoria della finale che si terrà il 10 dicembre 2018.

Grande Fratello Vip 2018: chi sarà eliminato tra Jane Alexander e Walter Nudo?

Secondo le anticipazioni circolate nel corso della serata sicuramente si affronterà di nuovo l’argomento del presunto tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi. Altro argomento caldo che, certamente, verrà affrontato durante la serata sarà il rapporto tra Stefano Sala e Benedetta Mazza e si parlerà molto anche della storia che sembrava essere arrivata al capolinea tra Francesco Monte e Giulia Salemi.

Stasera giovedì 22 novembre 2018 scopriremo dopo l’eliminazione di Ivan Cattaneo chi tra Jane Alexander e Walter Nudo potrebbe essere i finalisti insieme a Silvia Provvedi. Non mancheranno, come sempre, sorprese e grandi emozioni durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018.