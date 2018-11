Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 23 novembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso Portobello, il programma di Enzo Tortora riproposto da Antonella Clerici.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio John Doe (Il cadavere di un marine viene rubato dall’obitorio prima di poter essere sottoposto ad autopsia) e la serie tv Bull con gli episodi Lucida follia (Hazel Diaz, una boss del crimine, uccide un poliziotto per una questione di traffico di droga e corruzione. La donna si finge malata di mente e le viene diagnosticata una forma di schizofrenia che le impedisce di poter essere processata. La Procura si rivolge a Bull per dimostrare che la malattia di Diaz è falsa) e Seconda occasione (Bull riesce a far riaprire un caso in cui l’imputato era stato condannato ingiustamente per l’omicidio di una donna). Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma I borghi dei borghi.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 23 novembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 23 novembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il compagno Don Camillo. Don Camillo costringe Peppone ad includerlo in un viaggio di comunisti convinti in Russia e, sotto falso nome, metterà in crisi l’ideologia di molti.

Su Canale 5 andrà in onda il varietà Tu sì que vales. Su Italia 1 vedremo il film Pan- Viaggio sull’Isola che non c’è. Su La7 vedremo la serie tv Professor T, con gli episodi Tragico epilogo, Omicidio in hotel e Tamara e il professore.