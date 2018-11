Stasera venerdì 23 novembre 2018 in prima serata alle 21.25 su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2018 condotto da Carlo Conti. I 12 protagonisti saranno chiamati per l’ultima volta a dare il meglio sul palco con l’obiettivo di portarsi a casa il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2018”.

La giuria sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Quarto giurato sarà l’attore e regista toscano, Leonardo Pieraccioni, che insieme a Carlo Conti e Panariello condivide un’amicizia di lunga data e che di certo non mancherà di regalare ironia e tanti sorrisi durante la serata.

Le anticipazioni e le imitazione di Tale e Quale Show dell’ultima puntata di stasera venerdì 23 novembre 2018.

Andrea Agresti vestirà i panni di Donatella Rettore, Valeria Altobelli ricorderà Mia Martini, Federico Angelucci sarà Andrea Bocelli, Filippo Bisciglia omaggerà Pino Daniele e Roberta Bonanno vestirà i panni di Anastacia. E ancora Massimo Di Cataldo si scatenerà imitando Barry Gibb dei Bee Gees, Alessandra Drusian diventerà Fiorella Mannoia e Vladimir Luxuria farà rivivere Gabriella Ferri. E poi Alessia Macari vestirà i panni di Sia, Antonio Mezzancella sarà impegnato con Biagio Antonacci, Annalisa Minetti imiterà Amii Stewart e Giovanni Vernia interpreterà Adriano Celentano.

In questa ultima puntata si stasera troveranno spazio anche gli “imitatori del web”, già protagonisti da casa con le divertenti clip che sono state presentate nelle settimane: il più “simpatico” o la più “simpatica”, a insindacabile giudizio della redazione, sarà in studio per esibirsi e ricevere un premio.