E’ calato il sipario anche sulla dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 che, giovedì 22 novembre, ha visto l’eliminazione di Jane Alexander e la scelta di Francesco Monte quale secondo finalista dopo Silvia Provvedi. In nomination finiscono Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala. Chi tra loro domani lunedì 26 novembre verrà eliminato?

Silvia Provvedi e Francesco Monte sono stati già decretati finalisti mentre quest’ultimo rimprovera Giulia Salemi per un comportamento che lui non ha apprezzato durante un litigio con Andrea Mainardi.

Giulia Salemi e Andrea Mainardi litigano al Grande Fratello Vip. Poi interviene Francesco Monte e rimprovera l’influencer.

Giulia Salemi e Andrea Mainardi hanno litigato. Sembrava scherzassero, ma in fondo c’era del vero. Si stavano stuzzicando, Giulia ha ironizzato sull’aver pensato a Walter procurando del cibo e Andrea ha detto: “Ah quindi a Walter ci tieni. Continuo?”. “Dai non fare lo str***o, che me**a che sei. Mi ha fatto sentire in colpa perché non ho preso cibo…”, ha ribattutto Giulia. Andrea l’ha subito fermata dicendo che lui stava parlando di altro in quel momento.

A quel punto, la Salemi è partita in quarta (sempre per scherzo, diceva): “Mamma come sei inacidito Mainardi, permaloso. Io non ci scherzo più con te. Pensavo fossi mio amico. Tu sfrutti le mie confidenze per ricattarmi quando faccio una battuta. Hai usato le mie confidenze in un momento di debolezza”.

Poco più tardi, Giulia ha raggiunto Francesco notando una certa freddezza e lui le ha spiegato: “Non mi piace come ti comporti con gli altri in generale. Non stavi scherzando, e comunque non si gioca su determinate cose. Hai questi atteggiamenti che non mi piacciono, io li vedo mi infastidisco e mi metto in disparte. A te non piace quando ti si prende per il cu*o allora non prendere per il cu*o gli altri”.

E queste parole sembrano confermare l’evidente incompatibilità fra i due. Comunque, lei ha detto che con Andrea la situazione era tranquilla e che ha intenzione di godersi gli ultimi giorni al Grande Fratello Vip. Ma secondo Francesco non era uno scherzo.

“Tu cambi faccia. Quando ti sfottono e magari ti dà fastidio, ti si trasforma il viso”. Se tutti hanno avuto la stessa impressione, sia in Casa sia da casa, allora Giulia e Andrea hanno litigato per davvero. “Se non ve ne siete accorti, non stavate scherzando”, ha chiosato Monte.