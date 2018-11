Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la nuova mini serie Rai in sei puntate con Claudio Amendola Nero a metà. Amendola è l’ispettore Carlo Guerrieri, alle prese con complessi casi e con vicende familiari che riguardano lui e l’amata figlia Alba, medico legale.

Su Rai 2 alle 21:20 vedremo la serie tv Criminal Minds con gli episodi Annientatore, Ultimo respiro e Bellezza interiore. Su Rai 3, invece, vedremo la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci Report.

Guida tv: tutti i programmi tv di lunedì 26 novembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time di lunedì 26 novembre sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica. Su Canale 5 vedremo il reality, giunto alla sua terza edizione, Grande Fratello Vip 2018. Il reality è condotto da Ilary Blasi ed Alfonso Signorini, e stasera scopriremo chi verrà eliminato tra i nominati Lory Del Santo ed Ivan Cattaneo. Assisteremo, inoltre, a nuove nomination.

Su Italia 1 vedremo il film di fantascienza Brick Mansions. La7 lunedì sera trasmetterà il film Il piccolo Buddha. Un monaco tibetano, Lama Norbu, si reca a Seattle per far visita a un bambino di nome Jesse. Lama Norbu crede che il maestro Lama Dorje si sia reincarnato nel bambino, e cerca per questo di accompagnare Jesse in un monastero del Bhutan per capire se si tratta davvero di reincarnazione.