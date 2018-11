Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 27 novembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Rai con Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Elisa Del Genio e Ludovica Nasti L’amica geniale. Saverio Costanzo alla regia propone una mini serie, tratta dal best seller L’amica genial di Elena Ferrante, in 8 puntate.

Su Rai 2 vedremo Il ristorante degli chef. Per i dieci chef risultati vincitori dopo la prima puntata si aprono le porte del ristorante. Stasera dovranno avere a che fare con l’ingrediente preferito di ogni giudice: il burro per Philippe Léveillé, il riso per Andrea Berton, ed il limone per Isabella Potì. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 27 novembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Brutte notizie per Julieta: l’avvocato Reneses comunica a lei e a Saul che è stato ritrovato un fazzoletto da donna nella tomba del padre. Irene, intanto, va via da Puente Viejo.

Su Canale 5 vedremo il film Hachiko. Su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.