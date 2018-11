Ieri, lunedì 26 novembre 2018, in prima serata su canale 5, il tredicesimo appuntamento della terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. La puntata è iniziata con Giulia e Silvia Provvedi e Martina Hamdy, contro Lory Del Santo che accusano di avere una doppia faccia.

Alfonso Signorini fa notare a Lory Del Santo che ci sono due Lory. Quella dei confessionali e quella che fuori dal confessionale ritratta tutto. Signorini le consiglia di continuare sulla sua linea e non smorzare i toni. Ilary Blasi ha poi chiuso il televoto e lanciato una clip sugli scontri generazionali nella Casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2018: eliminate Martina e Giulia Provvedi.

Il Grande Fratello ha preparato un trabocchetto per i concorrenti in nomination. Far credere a tutti e tre di essere stati eliminati. Walter, Stefano e Martina sono in stanze diverse e Ilary fa credere a ognuno di loro di essere stato eliminato. Ovviamente senza che gli altri due lo sappiano. Walter Nudo, credendo di essere stato eliminato, saluta gli agli. Ma appena arrivano in salotto anche Stefano e Martina, Ilary, a questo punto ha rivelato lo scherzo e li invita in studio per conoscere il vero verdetto.

La conduttrice ha chiesto ai concorrenti in Casa chi vorrebbero che si salvasse. Francesco ha scelto Walter e Stefano. Silvia e Giulia Provvedi hanno scelto Martina, mentre Giulia Salemi, Andrea Mainardi e Lory Del Santo sperano di riabbracciare Walter. Il primo a salvarsi è stato Walter. Ad essere eliminata è Martina.

Andrea Mainardi ha ricevuto una tenera lettera della figlia Michelle. Ilary poi ha mandato in onda una clip sulla sua bambina e Andrea comincia a piangere e poi arriva la figlia ad abbracciarlo. La conduttrice ha chiesto ai concorrenti di dire il nome di chi vorrebbero in finale. Ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip è Giulia Provvedi. Poi sono iniziate le nomination segrete: Bendetta ha nominato Lory; Stefano ha nominato Andrea; Lory ha nominato Benedetta; Walter ha nominato Benedetta; Andrea ha nominato Benedetta; Giulia Salemi ha nominato Lory. In nomination questa settimana ci sono Lory Del Santo e Benedetta Mazza.