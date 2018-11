Amici 2018-2019 è già iniziato da un paio di settimane. Dopo i casting, andati in onda su Real Time, abbiamo scoperto quali ballerini e cantanti potevano concorrere per i banchi della scuola di Maria De Filippi. Fino ad oggi sono stati assegnati solo 5 banchi a 2 ballerini e 3 cantanti e, finalmente, nella diretta del pomeridiano di sabato 1 Dicembre 2018, scopriremo la classe completa.

Proprio poche ore fa è stato comunicato ai ragazzi che nel live di sabato pomeriggio verranno assegnati tutti i banchi rimasti, per ora sono 7 a fronte dei 12 aspiranti che non hanno ancora convinto la commissione di ballo e di canto. Scopriamo chi ha già ottenuto il banco e chi, secondo gli ultimi voti in classifica, potrebbe entrare a far parte della classe di Amici 2018-2019!

Amici 2018-2019, gli allievi ammessi fino ad oggi

Nella prima puntata del pomeridiano di Amici 2019, hanno ottenuto il banco i primi tre allievi. Altri due banchi, invece, sono stati assegnati durante l’ultima puntata di sabato. Per ora, nella classe di Amici 18 ci sono questi allievi: Tish, Giordana, Mameli, Miguel, Arianna.

Ancora non possiamo sapere chi riuscirà a convincere i professori a farsi assegnare uno dei 7 banchi rimasti nella classe di Amici. C’è da considerare che la Celentano ha già fatto sapere ai candidati che l’unica ballerina che lei voleva vedere nella scuola è entrata, si tratta di Arianna. Da ora in poi, ha dichiarato, sarà molto stretta di voti.

L’altro prof che si è rivelato molto duro con i voti è Alex Britti, basti pensare allo 0 dato a Giacomo Eva per la sua cover de La Donna Cannone. Per ora i candidatisono 12 e, sabato, solo 7 di loro otterranno finalmente il banco: Alessandro Casillo, Bad Matty, Daniele, Jefeo, Daniel, Marco, Ellynora, Mowgli, Giusy, Giacomo Eva, Yamatt, Kevin Payne.