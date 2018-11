Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 1 dicembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso Portobello, il programma di Enzo Tortora riproposto da Antonella Clerici.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio Faccia a faccia (La pupilla di un falsario viene uccisa, e la squadra capisce che il criminale cercherà di vendicarsi a tutti i costi) e la serie tv Bull con gli episodi Insabbiamento (La figlia di Chunk, Anna deve incontrare una professoressa, che però, non si reca all’appuntamento perché è stata appena arrestata) e Scienza e coscienza (Una dottoressa della Virginia viene accusata di detenzione e traffico di olio di CBD che somministra, a scopo terapeutico, a suo figlio e agli altri suoi pazienti malati di cancro. L’utilizzo della marijuana medica, però, non è legale in Virginia…).

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film Vero dal vivo. Francesco De Gregori.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 1 dicembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 1 dicembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il padrino.

Su Canale 5 andrà in onda il varietà Tu sì que vales. Su Italia 1 vedremo il film L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. Su La7 vedremo la serie tv Professor T, con gli episodi Caino, Abele e Amleto e Serial Killer.