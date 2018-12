Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 2018 in onda in diretta questa sera lunedì 3 dicembre 2018 scopriremo chi concorrente in nomination dovrà lasciare la casa tra Lory Del Santo e Benedetta Mazza. Secondo un sondaggio lanciato dal forum grandefratello.forumfree.it, a lasciare la casa sarà Benedetta Mazza. Infatti, il 53% degli utenti vuole salvare Lory, mentre solo il 47% vuole salvare Benedetta. I due concorrenti che invece sono già in finale sono Silvia Provvedi e Francesco Del Monte.

Secondo le anticipazioni sulla puntata di stasera ci saranno molte sorprese per i concorrenti rimasti in casa, che si stanno avviando verso la finale del 10 dicembre. Nel corso della diretta di questa sera potremmo assistere anche ad una doppia eliminazione e l’ingresso nella Casa di tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo quanto trapelato verrà comunicato a un inquilino un provvedimento disciplinare a causa di una violazione del regolamento.

Grande Fratello Vip 2018: tre ex concorrenti entreranno nella casa per una sfida di danza

Secondo le anticipazioni sulla semifinale di stasera del Grande Fratello Vip 2018, entreranno nella casa più spiata d’Italia tre ex concorrenti. Si tratta di Raffaello Tonon, Stefano Bettarini e Luca Onestini che sfideranno gli attuali concorrenti a passo di danza.

Nel corso della puntata scopriremo chi tra Lory Del Santo e Benedetta Mazza sarà eliminata. Stasera, inoltre, conosceremo i nomi di tutti i finalisti di questa terza edizione. Al momento non si conosce la modalità con cui verranno scelti i finalisti che affiancheranno Silvia Provvedi e Francesco Monte nella finale del Grande Fratello Vip 2018 che andrà in onda lunedì 10 dicembre.