Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 27 novembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Rai con Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Elisa Del Genio e Ludovica Nasti L’amica geniale. Saverio Costanzo alla regia propone una mini serie, tratta dal best seller L’amica genial di Elena Ferrante, in 8 puntate.

Su Rai 2 vedremo il talent show culinario di Rai 2 Il ristorante degli chef. Sono nove gli chef rimasti in gioco che vengono valutati dagli attenti occhi dei tre giudici Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì. Il tema della prima sfida della puntata sarà la cucina fusion. A svelare ai concorrenti tutti i segreti necessari per preparare un piatto perfetto sarà un ospite speciale, lo chef colombiano Roy Caceres.

a dare preziosi consigli. Alla fine della prova, un altro concorrente dovrà abbandonare la gara.

Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 4 dicembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Su Canale 5 vedremo il film La Mummia. Su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.