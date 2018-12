Ieri, lunedì 3 dicembre 2018, in prima serata su canale 5, il quattordicesimo appuntamento della terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. La busta nera del provvedimento disciplinare è per Giulia Salemi. Il televoto si è chiuso e il pubblico ha deciso che il concorrente che deve abbandonare definitivamente la casa è Lory Del Santo.

La conduttrice ha letto il comunicato a Giulia: «I concorrenti del gf vivono la loro esperienza all’interno della casa in una condizione di volontario isolamento. Non si possono chiedere fatti o episodi dall’esterno che possono influenzare in qualche modo l’andamento. Nel tuo caso avete volutamente scelto di non parlare in italiano non permettendoci di seguire cosa stiamo seguendo. Giulia avresti potuto interrompere tua madre se solo avessi voluto. In occasioni simili in passato c’è stata una comprensibile tolleranza, ma questa volta i richiami sono stati ignorati. Non c’è statao una vuiolazione di una regola ma la rottura di un patto. Per questa ragione il Grande Fratello ha preso una decisione inevitabile». A questo punto Giulia ha aperto la busta: «Vai direttamente al televoto».

Grande Fratello Vip 2018: Andrea Mainardi e Walter Nudo i nuovi finalisti

Sorpresa per Walter Nudo che in questi giorni ha ripensato con grande nostalgia all’ex moglie Celine. Per lui c’è una dolcissima lettera della moglie. Walter si scioglie in lacrime e preferisce non commentare: «Le dirò a lei appena avrò occasione di incontrarla». Poi nella casa entrano Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon per lanciare una sfida a Francesco Monte, Stefano Sala, Andrea Mainardi e Walter Nudo.

Si è chiuso il televoto flash e il pubblico ha deciso che il vip che deve abbandonare la casa è Giulia Salemi. I concorrenti vengono separati e spostati in diverse stanze della casa e dovranno dire chi per loro dovrebbe essere il terzo finalista. Silvia Provvedi vuole Andrea Mainardi. Francesco Monte sceglie Stefano Sala. Walter Nudo dice Mainardi. Benedetta sceglie Stefano. Andrea Mainardi sceglie Walter Nudo. Stefano Sala vuole in finale Benedetta Mazza. Stefano Sala e Andrea Mainardi hanno due voti a testa. Benedetta e Walter, i due meno votati, devono andare in Mistery room e fare un nome. Andrea Mainardi e Walter Nudo sono il terzo e quarto finalista insieme a Silvia Provvedi e Francesco Monte.