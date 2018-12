Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film con Vanessa Incontrada e Giorgio Tirabassi tratto dalla tragica storia vera di Marianna Manduca, madre di tre figli, uccisa a Catania nel 2007 dal marito Saverio Nolfo I nostri figli.

Su Rai 2 va in onda il film Cars 2. La macchina da corsa Saetta McQueen e l’autocarro Cricchetto partono per partecipare al Gran Premio Mondiale, che dovrà decretare qual è l’auto più veloce del pianeta. Cricchetto vuole aiutare Saetta a vincere la gara, ma quest’intento viene ostacolato dal suo coinvolgimento in una missione legata allo spionaggio internazionale… Su Rai 3 vedremo il programma La tv delle ragazze – Gli stati generali 1988 – 2018.

La guida tv di questa sera, giovedì 6 dicembre 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di attualità condotto da Gerardo Greco W l’Italia oggi e domani. Su Canale 5 andrà in onda il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio.

Su Italia 1 verrà trasmesso il programma Mai dire talk. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma di Corrado Formigli Piazzapulita.