Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 7 dicembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film con Carolina Crescentini, Alessandro Gassmann e Marco Giallini Beata ignoranza. Ernesto e Filippo da ragazzi sono stati migliori amici, ma adesso sono due professori di liceo profondamente diversi l’uno dall’altro. Il primo è severo e tradizionalista, mentre Filippo è allegro ed appassionato di nuove tecnologie. Cosa li avrà separati?

Su Rai 2 andrà in onda il programma Nemo – Nessuno escluso. Verranno raccontate storie d’attualità ed a commentarle saranno ospiti noti.

Su Rai 3 alle 21:15 vedremo il film L’ottava nota. Stet ha dodici anni che vive in una piccola cittadina del Texas. Dopo la morte della mamma, finisce in una prestigiosa scuola di musica. Il capo del coro riconosce in lui grandi capacità e talento e lo spinge a scoprire il suo lato creativo.

Guida tv di venerdì 7 dicembre 2018, le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Venerdì 7 dicembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il varietà Chi vuol essere milionario.

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film Il settimo figlio. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.