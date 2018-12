Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 8 dicembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso Portobello, il programma di Enzo Tortora riproposto da Antonella Clerici.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio Promesse (Durante uno scontro a fuoco iin un’operazione contro lo spaccio della droga, Sam rimane gravemente ferito) e la serie tv Bull con gli episodi Redenzione (Jim Grayson viene arrestato per aver cambiato identità dopo essere rimasto coinvolto, anni prima, in una rapina finita male. Bull, dopo averlo ascoltato, accetta di difenderlo) e Amore malato (Kate,, dopo l’ennesima violenza subita dal marito, lo uccide sparandogli alla schiena. Bull, quando viene a sapere dell’accaduto, ricorda sua sorella, morta a causa delle ripetute violenze del marito, e accetta di difendere la donna.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il documentario Città segrete.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 8 dicembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 8 dicembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il padrino – Parte II.

Su Canale 5 andrà in onda il varietà Tu sì que vales. Su Italia 1 vedremo il film Superhero – Il più dotato fra i supereroi. Su La7 vedremo la serie tv Professor T, con gli episodi Intrigo di fuoco, Testamento biologico e Passatempo imperfetto.