Ecco le ultime anticipazioni e news di domenica 9 dicembre nella prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Elliot, ed a seguire vedremo la serie tv S.W.A.T. con l’episodio Fuori controllo.

Rai 3 vedremo il film Joy. Si racconta la storia vera di Joy Mangano, l’inventrice del mocio. Joy ha un’adolescenza difficile, e la maturità diventa ancora più ardua: si ritrova madre single di tre figli e non sa come fare. Un giorno, inventa e brevetta il mocio, e quest’invenzione la fa diventare milionaria e star delle televendite americane. La strada verso il successo, però, si rivela molto ardua, tra umiliazioni, delusioni, tradimenti di chi credeva fossero amici. Joy, però, con la sua forza e determinazione, riuscirà a vincere.

Guida tv di domenica 9 dicembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 9 dicembre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones The legend of Zorro. Su Canale 5 vedremo la nuova serie tv americana New Amsterdam con gli episodi Limitazioni e Una giornata qualunque. La serie tv si ispira alla storia del Bellevue Hospital di New York City, il più antico ospedale pubblico d’America. Protagonista è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale, il dottor Max Goodwin.

Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene Show. La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.