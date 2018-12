Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 11 dicembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Rai con Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Elisa Del Genio e Ludovica Nasti L’amica geniale. Saverio Costanzo alla regia propone una mini serie, tratta dal best seller L’amica genial di Elena Ferrante, in 8 puntate.

Su Rai 2 vedremo il talent show culinario di Rai 2 Il ristorante degli chef. Ai sette aspiranti chef rimasti, i giudici Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì spiegano che in cucina ci sono due ingredienti fondamentali: l’amore e la passione. L’ingrediente protagonista della puntata sarà l’ingrediente del cuore di ciascun aspirante chef. Con l’ingrediente del cuore, i concorrenti dovranno preparare in un’ora un piatto che possa trasmettere ai giudici le proprie emozioni. I due migliori saranno nominati capi brigata.

Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 11 dicembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Su Canale 5 vedremo il film con Diego Abatantuono Belli di papà. Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene Show. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.