Quando la 28enne americana Lucy Hale ha tagliato i capelli corti scegliendo il bob – il taglio più trendy del momento – ha trasformato il suo haircut in un vero e proprio cult. Negli ultimi tempi l’attrice ha sperimentato tutte le varianti possibili del caschetto, mostrando quanto possa essere versatile questo tipo di taglio. Dalla versione lob, a quella shag, fino alla variante con flat waves, con o senza balayage. Scopriamo tutti i modi in cui si può portare il bob, attraverso i look di Lucy Hale.

L’attrice Lucy Hale ci dà mille spunti su come variare il nostro taglio medio

Lucy Hale ha un profilo Instagram tra i più cool in assoluto e spesso, oltre agli occhioni verdi dell’attrice di Pretty Little Liars e alle sue sopracciglia perfette, i protagonisti dei post sono proprio i capelli medi sempre perfetti che le circondano il viso.

Sia in versione castano cioccolato, sia in versione biondo con un balayage glam, il caschetto medio lungo di Lucy riesce sempre a far breccia nel cuore delle più attente ai trend e si aggiunge di diritto ai tagli di capelli di tendenza in inverno 2019. Ma non solo, perché a colpirci sono anche le diverse acconciature che l’attrice sceglie per stupire i suoi followers e garantirsi #goodhairdays in loop.

Dal caschetto liscio e sleek sfoggiato ai Teen Choice Awards 2018 (con tanto di ombretto verde da applausi) alla scelta di accessori per capelli trendy per valorizzare il suo taglio a volte liscio a volte messy, Lucy è l’ispirazione definitiva per capelli perfetti che arricchiscono i tuoi look di un allure trendy e sbarazzina incomparabile, adattandosi a tutte le ore del giorno. Ecco qualche esempio.

Puoi ispirarti ad una acconciatura semplice, con i capelli pettinati a lato e fermati dalla lacca per le uscite importanti in cui il dress code è party glam. Il taglio medio con la riga centrale ben definita e uno chignon sulla nuca per quando vuoi un tocco sofisticato e un po’ francese per gli appuntamenti di lavoro o i vernissage.

Per le feste più hype la scelta giusta è quella di abbinare il taglio medio agli accessori argento e glitterati per essere al top. Per andare in ufficio, in università, all’aperitivo con le amiche o per una pizza in compagnia della tua dolce metà, vai di acconciatura con capelli lisci super piastrati da abbinare ad un cappello trendy con la visiera.

In viaggio e nelle giornate in cui gli appuntamenti in cui devi spostarti da una parte all’altra della città opta per una pettinatura con pony-tail voluminosa e a metà testa. Classy e senza impegno.