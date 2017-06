Moto GP, le news e gli aggiornamenti riportano tutta la voglia di riscatto di Marquez, la ricerca di una conferma da part di Dovizioso, il desiderio di stupire di Rossi, la filosofia dell’intento inflessibile di Lorenzo. Sono tanti gli elementi che si fondono nel GP di Catalunya, iniziato con delle Libere all’insegna di Marc Marquez. Le qualifiche daranno risposte importanti, vista la modifica alla nuova variante che era stata messa a punto e realizzata nei mesi scorsi proprio per le moto. Si torna infatti al layout della Formula 1. Segui il weekend del GP di Catalunya in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e su skysport.it con il Live-blog della rete.

Marquez avanti tutta, stentano le Yamaha in difficoltà, mentre nel campo della Moto3, Bastianini non molla Canet

Le Honda confermano subito l’ottimo feeling con il circuito del Montmeló: Marquez padrone anche delle terze Libere con il tempo di 1:44:178 davanti al compagno di squadra Pedrosa, alle loro spalle Bautista ed Espargarò. Problemi per le Yamaha: dovranno ripartire tutte dal Q1, in particolare gli esclusi eccellenti dal Q2 sono Vinales (13°) e Rossi (15°). Il sabato della Moto3 si apre nello stesso modo con cui si era chiuso il venerdì: Canet al comando in 1:53:966, dietro di lui Bastianini e il leader della classifica piloti Mir. Per l’Italia bene anche Fenati, Antonelli e Bulega, rispettivamente sesto, settimo e nono.