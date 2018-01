Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato a Montecarlo. E spuntato un anello sulla mano di Cecilia. I due ragazzi, Cecilia e Ignazio, che si sono conosciuti e innamorati durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. La loro relazione d’amore ha fatto discutere molto i telespettatori che hanno seguito il reality show condotto da Ilary Blasi, quando Cecilia ha deciso di lasciare in diretta nazionale il suo ex fidanzato Francesco Monte per mettersi con Ignazio Moser. Terminata la loro vacanza in montagna in compagnia di Giulia De Lellis e Andrea Damante, la coppia Rodriguez-Moser è partita per Montecarlo dove hanno trascorso l’ultimo dell’anno insiema ad alcuni amici.

Foto e video su instagram della loro serata di fine anno.

Dalle foto che hanno postato, i due ragazzi sono molto eleganti e sorridenti. Cecilia e Ignazio hanno passato una serata in cui si sono divertiti tantissimo, come mostrano le numerose foto e video pubblicati su Instagram. Cecilia ha postato una foto su Instagram che mostra le braccia tese che aspettava con emozione e gioia l’anno nuovo, con il commento: “Noi ormai siamo pronti…. Chau 2017……!!!!!”. I fan più attenti, hanno subito notato un anello con brillante che Cecilia porta all’anulare sinistro.

Si tratta di un anello di fidanzamento o un regalo di Natale? Durante una serata in discoteca, Cecilia Rodriguez ha ammesso: «Ignazio ha promesso che mi sposerà». Molti i commenti dei fan alla foto di Cecilia Rodriguez e c’è chi gli ha augurato un buon anno, altri invece si sono limitati soltanto a celebrare il loro amore creato all’interno del reality show Grande Fratello Vip. Il 2018 sarà l’anno delle nozze tra Cecilia ed Ignazio?

