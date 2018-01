Ritorna C’è posta per te il people show targato Mediaset. A partire da sabato 13 gennaio 2018 riprende la programmazione di “C’è posta per te” su Canale 5. La formula del programma è ormai collaudata. Anche le nuove puntate saranno all’insegna delle emozioni che si vivranno nell’assistere agli incontri tra persone in lite da tempo, alle sorprese organizzate per ignari amici o familiari ed alla partecipazione di tanti ospiti famosi. Al timone di “C’è posta per te”, ovviamente, non poteva mancare la veterana Maria De Filippi, la cui conduzione sobria e garbata è alla base del successo della trasmissione.

Anticipazioni della nuova serie “C’è posta per te”.

Oltre alle storie delle persone comuni, le varie puntate di “C’è posta per te” saranno animate da ospiti d’eccezione. La prima puntata vedrà quale ospite a sorpresa Patrick Dempsey che impersona il dottor Derek Christopher Shepherd nella serie Grey’s Anatomy. Nella puntata di “C’è posta per te” che andrà in onda sabato 13 gennaio 2018, Maria de Filippi ospiterà Michelle Hunziker assieme al marito Tomaso Trussardi.

Nel corso delle altre puntate vi saranno altri ritorni d’eccezione: Ezio Greggio, Ezio Iacchetti ed Emma Marrone. Tra gli altri protagonisti della nuova edizione di “C’è posta per te” sono attesi anche Carlo Conti, Riki ed Ilary Blasi assieme a Francesco Totti.

