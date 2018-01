Calendario Pensioni 2018: le date di pagamento utili per tutti i mesi dell'anno!

IL CALENDARIO PER LE PENSIONI 2018. Il pagamento delle pensioni avverrà il primo giorno bancabile del mese. Escluso il mese di gennaio. La Legge di Bilancio 2018 ha reso ufficiale il pagamento delle pensioni il primo giorno bancabile del mese. Attraverso una modifica dell’articolo 6 del decreto 65/2015 si è infatti intervenuti nella modifica dei giorni di versamento delle pensioni attraverso il famoso decreto legge Milleproroghe.

Ecco il testo: “Le prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS sono poste in pagamento il primo giorno di ciascun mese o i giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall’anno 2018, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese”. Resterà dunque esonerato da questo calendario ufficiale il mese di gennaio di ogni anno, in cui il pagamento delle pensioni, delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie Inail saranno erogate il secondo giorno bancabile. In questo caso dunque, secondo le comunicazioni date dall’INPS, gli accrediti di questo primo mese del 2018 arriveranno mercoledì 3 gennaio.

Di seguito riportiamo il calendario comunicato dall’INPS per l’anno 2018 del pagamento delle pensioni.

Gennaio: mercoledì 3, sia per Poste italiane che per le banche

Febbraio: giovedì 1, sia per Poste italiane che per le banche

Marzo: giovedì 1, sia per Poste italiane che per le banche

Aprile: martedì 3 aprile, sia per Poste italiane che per le banche

Maggio: mercoledì 2, sia per Poste italiane che per le banche

Giugno: venerdì 1, sia per Poste italiane che per le banche

Luglio: lunedì 2, sia per Poste italiane che per le banche

Agosto: mercoledì 1, sia per Poste italiane che per le banche

Settembre: sabato 1 per Poste italiane e lunedì 3 per le banche

Ottobre: lunedì 1 sia per Poste italiane che per le banche

Novembre: venerdì 2 sia per Poste italiane che per le banche

Dicembre: sabato 1 per Poste italiane e lunedì 3 per le banche

