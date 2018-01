Epifania 2018 a Venezia: la regata delle Befane ed altre attrazioni

Epifania 2018 a Venezia. Come da tradizione, il 6 gennaio a Venezia si svolge una simpatica regata che vede protagoniste la Befana, o per meglio dire, le Befane, visto che ad impersonare la simpatica vecchina saranno vecchi soci della più antica Società di canottaggio della Città, la Bucintoro, che travestiti da “maranteghe” come si dice in dialetto veneto, si sfideranno nel tratto centrale del Canale da S. Tomà al Ponte di Rialto. La gara, che dura circa quindici minuti, è seguita da molte imbarcazioni a remi con i sostenitori degli atleti, altre imbarcazioni con Babbi Natale e Befane, oltre a un folto pubblico di appassionati di voga e di curiosi che assiste fin dalla partenza, a Palazzo Balbi, ma soprattutto in prossimità dell’arrivo.

Befana 2018 al Teatro Toniolo.

La Befana, sabato 6 gennaio, alle ore 16.30 al Teatro Toniolo accoglierà il pubblico con uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. Un eccentrico pianista si presenta sul palco del teatro con l’emozione e la tensione delle grandi occasioni. Finalmente dopo anni di studi potrà esibirsi davanti ad un pubblico in un vero teatro. Ma l’imprevisto è in agguato e tra improbabili incidenti, incontri fortuiti e veri e propri colpi di scena le cose non andranno proprio come da programma. Un vero e proprio concerto che accompagna sognanti danze di bolle di sapone di ogni forma e dimensione.

Pattinaggio sul ghiaccio per l’Epifania 2018.

A Venezia in Campo San Polo dal 7 dicembre 2017 al 14 febbraio 2018 è allestita una a pista di pattinaggio di ghiaccio. Un luogo perfetto per divertirsi con tutta la famiglia, immergendosi nella magica atmosfera della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA