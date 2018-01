Il daytime di Amici ritorna il 5 gennaio con una puntata speciale. La notizia è stata data dalla pagina ufficiale di Twitter e di Instagram del programma “Amici”. I tantissimi fan attendevano il ritorno del daytime del talent per l’8 gennaio. Il programma ha sorpreso il pubblico di Canale 5 anticipando la ripresa, dopo la pausa natalizia. Molti i commenti ricevuti dai fan sotto i post condivisi dalle pagine ufficiali del talent. I fan e i telespettatori sono molto contenti di poter rivedere i loro allievi preferiti di nuovo in televisione. Ripercoriamo insieme dove eravamo rimasti?

Riassunto della puntata di sabato 16 dicembre 2017.

Nell’ultima puntata andata in onda il16 dicembre, abbiamo assistito all’emozionante saluto di Stefano De Martino, il quale ha lasciato il talent, per partecipare come nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. Stefano De Martino e Elena D’Amario, hanno duettato sulle note di Piccola Anima, di Ermal Meta ed Elisa. Per quanto riguarda i concorrenti di Amici, abbiamo assistito all’eliminazione di Federico. Rudi Zerbi e Carlo di Francesco hanno sospeso il loro giudizio su Grace e la Celentano non ha risparmiato a Vittorio le sue critiche.

Riassunto della puntata del 21 dicembre 2017.

Nell’ultima puntata del daytime andata in onda lo scorso 21 dicembre, gli allievi hanno assistito ad una lezione tenuta da Alex Britti. Un’occasione speciale per gli allievi: Zic, Matteo dei Black Soul Trio e Yaser. Britti, ha ascoltato anche Carmen sulle note del brano “Oggi sono io’, una canzone di Mina scritta però proprio da Alex Britti che la intona, accompagnandosi con la chitarra, di fronte ai concorrenti.

