Il 6 gennaio a Milano il corteo dei Re Magi. A Milano si festeggerà l’Epifania con il corteo dei Re Magi. Il corteo partirà da Piazza del Duomo e arriverà a Sant’Eustorgio. Questa manifestazione è una delle tradizioni più antiche di Milano ed è molto amata dalla città .Un evento molto atteso, non solo dagli adulti, ma soprattutto dai bambini, che possono ammirare i figuranti in costumi storici e rivivere il momento dell’avvento dei tre re magi. Il Corteo è composto dai Re Magi, dalla Banda Civica, dai Martinitt, dalle majorettes e da vari gruppi in costume, che percoreranno le strade principali, come Via Torino e San Lorenzo, termineranno a Sant’Eustorgio.

Il corteo dei Re Magi: il percorso.

Il corteo partirà come ogni anno, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania da Piazza del Duomo, poi si fermerà a San Lorenzo dove si troveranno i figuranti che impersoneranno Erode e la sua scorta, e infine giungerà fino a Sant’Eustorgio. Dove, sul sagrato, sarà allestito un palco con i personaggi della Sacra Famiglia, a cui i Magi porteranno i doni. Al termine del corteo vi saranno i discorsi delle autorità presenti, e ci sarà la possbilità per adulti e bambini di farsi fotografare insieme ai figuranti in costume storico che hanno preso parte al corteo.

Befana Benefica Motociclistica.

L’evento ”Befana Benefica Motociclistica” è una manifestazione di solidarietà organizzata dal Moto Club Ticinese “Raul Mondini”. Il ritrovo sarà intorno alle 8, in Corso Sempione (angolo Melzi D’Eril) dove, alla presenza delle autorità, i centauri riceveranno la benedizione del Cappellano della Curia arcivescovile prima di mettersi in marcia. All’arrivo i motociclisti distribuiranno i doni e i giochi raccolti durante l’anno agli ospiti degli Istituti Piccolo Cottolengodi Don Orione e Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

Il 6 gennaio all’Oasi di Vanzago.

All’Oasi di Vanzago, il WWF ha invitato tutte le famiglie il 6 gennaio per una visita guidata all’interno della riserva naturale. La prenotazione è necessaria, occorre presentarsi 15 minuti prima dell’orario prestabilito (10.30 o le 15). Il costo del biglietto per gli adulti non soci WWF sarà di 10 euro mentre ridotto costerà da 4 ad 8 euro.

