Isola dei Famosi 2018: Bianca Atzei annuncia la sua partecipazione al reality

Isola dei famosi 2018: si delinea il cast dei concorrenti. Si comincia a delineare il cast dei vip che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2018, in onda su Canale 5 a partire dal 22 gennaio. Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini, sono i primi nomi che sono stati rivelati ufficialmente.

Il post di Bianca Atzei con cui annuncia la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

La cantante ha annunciato la sua partecipazione con un lungo post su Facebook.”È arrivato il momento di annunciarvi una sorpresa, che a molti farà piacere e altri forse non approveranno la mia scelta, ma l’ho fatta e pensandoci a lungo. Più passavano i giorni e più dentro di me cresceva la curiosità…Delle volte si possono prendere delle direzioni che all’apparenza sono lontane da te, da quello che sei e che fai. Ma possono essere delle strade importanti da percorrere soprattutto per te stesso. Parteciperò a L’Isola dei Famosi con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio. Ho voglia di farlo e ho voglia di mettermi a nudo con la mia persona, senza trucco, senza guardare la telecamera, ho voglia di far conoscere delle cose di me che conoscono in pochi. Il mio lato umano. Nel bene e nel male.

Ho voglia di riprendere la mia vita in mano e cominciare a pensare a me stessa, cosa che non ho mai fatto. Ecco le risposte a tutto l’allenamento che sto facendo e anche se non ci credete… Sto mangiando come una pattumiera!!!! Voglio iniziare a conoscermi meglio e affrontare un’avventura di vita speciale che credo mi lascerà il segno… In fondo nel mio animo sono una selvaggia e cercherò di sopravvivere alle difficoltà che ci saranno ma con sempre nel mio cuore il vostro supporto e il vostro amore. Che l’avventura abbia inizio! Vi aspetto”.

Isola dei famosi 2018: i primi concorrenti.

