Barbara D’urso in un’intervista parla della concorrenza con le sorelle Parodi. Da domenica 14 gennaio, andranno in onda le nuove puntate di “Domenica Live”, su canale 5. La conduttrice Barbara D’Urso, tornerà in in tv, lunedì 8 gennaio, per l’inizio delle nuove puntate di Pomeriggio 5. Ha trascorso le vacanze natalizie divisa tra la sua città, Napoli e Venezia, ha postato quotidianamente foto delle sue vacanze e dei suoi look sui social. In una foto che la ritrae in contemplazione del mare ha scritto: “Come quando ero piccola e mi sedevo sul lungomare di Napoli ad ascoltare il rumore del mare”.

Le dichiarazioni di Barbara D’Urso al settimanale “Oggi”.

Barbara D’Urso, parlando delle sorelle Parodi, ha dichiarato: “Mai vista una puntata, sono contemporaneamente in diretta! Io non riuscirei a fare una trasmissione come la loro, sono ipercinetica, molte volte esagerata, rido troppo, piango troppo, mi arrabbio troppo. E questa sono”. Barbara ha poi svelato il segreto del suo successo: “Siamo più forti perché mi sono cucita addosso il mio mondo e quello della gente che sta a casa. Io la tv la faccio così e a più di 3 milioni di italiani che mi guardano il pomeriggio il mio mondo piace, come ai quasi 5 milioni che sono arrivati a seguirmi la domenica”. La conduttrice ha poi spiegato di non poter permettersi gli ospiti della Rai, ma questo non le ha impedito di battere le Parodi: “Le sorelle Parodi dovevano stracciarmi. Ma io so che nel mio piccolo guscio cerco di non dare fastidio a nessuno, prendendo atto che invece alcune persone dicono cose spregevoli e immotivate su di me”.

