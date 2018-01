Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 6 gennaio 2018. Sabato 6 gennaio su Canale 5, alle ore 16.10, Verissimo apre il nuovo anno con una puntata imperdibile. In esclusiva assoluta si racconterà per la prima volta a Verissimo Carla Bruni. Saranno ospiti, inoltre: Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli, insieme al cinema con il film “Benedetta follia” e Ricky Memphis e Maurizio Mattioli, nel cast della nuova fiction di Canale 5 “Immaturi”. A Verissimo anche Massimo Lopez, e per la sua prima intervista televisiva Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

L’outfit di Carla Bruni ospite in studio e il look di Silvia Toffanin, oggi a Verissimo!

Top model, cantautrice milionaria, Première Dame: qualunque cosa scegliesse di fare, Carla Bruni, Carlà è sempre riuscita a realizzarla in maniera sublime. Dall’intervista con la Toffanin emerge una Carla inedita, una donna schietta, sincera e molto legata alla famiglia. Durante la chiacchierata televisiva, la Bruni ricorda il fratello Virginio morto nel 2006 a causa dell’Aids e spende parole molto dolci anche per la sorella attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi. Con il suo caratteristico stile in perfetto equilibrio tra distacco e candore, Carlà si fa intervistare indossando un look minimal, che lei può permettersi dato il suo passato da super top model anni ’90 (era nel club delle divine insieme a Noemi Campbell, Claudia Schiffer e Linda Evangelista, per fare solo pochi nomi): jeans dal lavaggio classico e stretti alle caviglie, skinny, giacca nera dal taglio classico, che arriva appena appena ai fianchi, stretta in vita e leggermente svasata e stivaletti di belle nera. Silvia Toffanin l’accoglie indossando una tuta di suede nera, con cintura dello stesso materiale a stringere la vita. Mentre nel corso della puntata la vedremo indossare anche un outifit composto da gonna lunga plissettata e maglioncino leggero entrambi color blu elettrico.

