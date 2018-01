Verissimo, oggi 6 gennaio 2018. Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, verrà mostrata l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto all’ex modella Carla Bruni. La donna, come noto, è sposata con Nicolas Sarkozy, ex presidente di Francia. E’ una Carla Bruni inedita quella che si presenta davanti alle telecamere di Verissimo: spontanea ed appassionata.

Rivela di essere stata colpita dall’atteggiamento dell’attuale marito verso i figli avuti dalla prima moglie.”E’ un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi sono detta ‘questo uomo devo sposarlo assolutamente’. Lui è pieno di energia e forza”, ha affermato.

Carla Bruni a Verissimo:”Se mio marito mi tradisce lo ammazzo”.

Carla Bruni, ospite di Verissimo, rivela:”Se mio marito mi tradisce lo ammazzo” ed ammette:”Sono molto innamorata. Nicolas mi protegge e sostiene”. Dopo aver ricordato la scomparsa prematura del fratello dovuta all’Aids, confida a Silvia Toffanin:”Quando è morto mio fratello ero molto preoccupata per mia madre, perché credo che non ci possa essere di peggio per una mamma. Ma lei ha una forza vitale incredibile”. Aggiunge, però:”E’ un dolore che non passa”. L’ex modella si occupa da anni di musica, avendo iniziato la carriera di cantante e promette che il prossimo album sarà in italiano.

