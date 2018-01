Guida tv completa di stasera domenica 7 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Fronte interno. Su Rai 3 andrà in onda il film Free State of Jones. Durante la Guerra Civile Americana Newt Knight, un contadino del Sud degli States, disertore dell’esercito confederato, torna nella remota regione di Piney Woods nel Mississippi, dove mette alla guida di una milizia di compagni disertori, agricoltori e schiavi fuggiaschi per dare vita a una rivolta contro il governo confederato.

Guida tv di stasera, domenica 7 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 7 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il fuggitivo. Il chirurgo Richard Kimble rientra a casa dall’ospedale ma l’accoglienza è a dir poco tragica: un intruso con un braccio artificiale prima lo aggredisce, poi fugge lasciandolo con la moglie moribonda tra le braccia. All’arrivo della polizia, Kimble accusa il misterioso aggressore, ma la totale mancanza di tracce gli gioca contro, e viene arrestato per omicidio.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Victoria, con gli episodi Il motore del cambiamento e La giovane Inghilterra. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Hunger Games. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

