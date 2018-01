Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno tra gli ospiti della nuova puntata di Non è l’arena in onda domenica 7 gennaio dalle 20.35 su La7. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 si racconteranno rispondendo alle domande di Massimo Giletti, che torna a condurre la trasmissione dopo la pausa natalizia: la coppia sta continuando ad appassionare i fan e a far discutere attraverso foto e video pubblicati sui social. Dopo aver smentito il matrimonio (almeno nell’immediato) fatto presagire da un vistoso anello sfoggiato dalla sorella di Belen Rodriguez durante le festività natalizie, nelle giornate scorse, i loro nomi sono stati accostati tra i possibili partecipanti al nuovo reality “Temptation island vip”, ma i due giovani, intervistati sull’argomento da Gabriele Parpiglia per la rivista Spy, hanno negato l’ipotesi.

Non è l’arena le ultime anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di domenica 7 gennaio 2018.

Oltre all’incontro con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il programma tornerà a dedicarsi alle tematiche di attualità: al centro della serata ci sarà il dibattito sugli stipendi d’oro in politica, con la partecipazione dell’ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta (Pd), Daniela Santanchè (Fdi), Vittorio Sgarbi e la conduttrice de La7 Myrta Merlino.

Inoltre, tra gli argomenti della puntata ci saranno le sette e i presunti guaritori, con la testimonianza di Simona Crisci, amica storica di Michelle Hunziker, con la quale ha vissuto il calvario della vita nella setta di Clelia.

