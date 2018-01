Compie oggi, 8 gennaio, gli anni, Damiano David, leader dei Maneskin! I Maneskin sono stati davvero il gruppo rivelazione di X Factor 11. Grazie alla loro grinta e originalità, live dopo live hanno ribaltato i pronostici per gli scommettitori. E anche se alla fine hanno mancato la vittoria per un soffio, classificandosi secondi, dopo Lorenzo Licitra, il loro X Factor lo hanno ampiamente vinto. Confermandosi i vincitori morali di X Factor 11.

I Maneskin, gruppo rivelazione di X Factor 11.

Damiano David, classe 1999, diciannovenne romano frontman dei Maneskin, ha guidato il gruppo rivelazione di X Factor 11. Capitanati da Manuel Agnelli, i Maneskin si sono distinti da subito per grinta e originalità. La formazione è composta da: Damiano David (19 anni, voce), Victoria De Angelis (17 anni, basso), Thomas Raggi (17 anni, chitarra) ed Ethan Torchio (16 anni, batteria). Il nome deriva dalla lingua danese, paese di origine di Victoria, e significa “chiaro di luna”. Arrivano tutti da Roma, e frequentano o frequentavano, come nel caso di Damiano) il liceo. Il genere musicale del gruppo mescola l’Indie Rock, il Soul e il Pop.

Costante nella vita di Damiano David, la musica è stata fin da ragazzino motore propulsore di tutto. Oggi, nel definire il progetto “Maneskin”, scrive: “Siamo un gruppo giovane e dinamico, stiamo cercando di inglobare le sonorità Soul, HipHop ed R&B in un progetto moderno e fresco”. Damiano David ha confessato qual è il suo sogno come band ( “distinguerci da tutto e da tutti”) e come cantante: “Avere una stella sulla Walk of Fame”.

La personalità dirompente di Damiano David.

E’ stato definito “millennial plurisexual”, Damiano David che da quando ha termina l’esperienza ad X Factor ha visto il proprio profilo su Instagram raggiungere in pochissimo tempo i 42mila follower ( e continua a crescere). Il frontman dei Maneskin ha conquistato critica e pubblico ( femminile). Il suo X Factor lo ha sicuramente già vinto.

Tra le sue ammiratrici anche Alba Parietti che si aggiunge al gruppo dei”folgorati” dai Maneskin. La conduttrice dedica a Damiano una vera dichiarazione d’amore via social: “# mi sono innamorata … sara’ insano ma cosa ci posso fare?#faro’ peccato?@maneskinoffiale#måneskinn”. La modestia, non è mai stata tra le doti di Damiano. Bello, talentuoso e ambizioso, il cantante dei Maneskin non si risparmia sul palco e non ha paura di sembrare arrogante o “montato”. “Sono unici e rari” ha detto di loro Manuel Agnelli, e Fedez ha dovuto ammettere, riferendosi proprio a Damiano che non non gli è simpatico ma è innegabile che “spacchi il c**o!”

