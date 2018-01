Ultime news sul cast dell’Isola dei famosi 2018. Il 22 gennaio 2018, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show “Isola dei famosi”. A condurre il programma sarà Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nel ruolo di inviato in Honduras. Vediamo insieme i nomi dei concorrenti che partiranno per l’Honduras.

Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Nel cast spunta il nome di un ex naufrago.

Tra il cast sono stati confermati i primi nomi, ovvero quelli di Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini. Si attende l’annuncio ufficiale dei prossimi concorrenti della nuova edizione del reality. In attesa di conferma vi sarebbero Eva Henger, Francesco Monte, Rosa Perrotta, Francesca Cipriani e Giucas Casella. Quest’ultimo ha partecipato al reality 10 anni fa, all’edizione 2008 dell’Isola dei Famosi, vinta da Vladimir Luxuria. Nella precedente edizione, Giucas Casella fu costretto a ritirarsi per gravi problemi di salute. Il medico diagnosticò una possibile ischemia. Alessia Marcuzzi sarà affiancata nello studio di Milano da due opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari, il vincitore del GF Vip.

La cantane Bianca Atzei dichiara di aver deciso di superare le proprie paure, per mostrare ai suoi fan un lato non ancora espresso: “Parteciperò all’Isola dei famosi con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio.” Invece l’attrice Nadia Rinaldi ha dichiarato che si sta esercitando al digiuno. Una delle novità più importanti di questa nuova edizione del reality, è l’arrivo nel cast di un concorrente non famoso, che verrà scelto dal pubblico social, in Saranno Isolani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA