Pomeriggio 5: furiosa lite tra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti

Tensione a Pomeriggio 5. Il ritorno della striscia pomeridiana di Barbara D’urso non poteva essere più eclatante. E’ scoppiata una lite furiosa tra due dei suoi ospiti a Pomeriggio 5: il direttore di NuovoTv, Riccardo Signoretti e la showgirl Antonella Mosetti. La Mosetti ha raccontato la fine della sua storia con il fidanzato Salvatore Gabriel Valerio ed è bastato un commento di Signoretti per far scoppiare la scintilla. La tensione tra i due era nata già qualche tempo prima a Domenica Live, a causa delle frecciatine di Signoretti sui ritocchi estetici a cui si sarebbero sottoposte la Mosetti e la figlia.

Lite tra Signoretti e Mosetti: volano parole grosse.

In un attimo volano parole grosse. “Cricetino sta zitto, non mi mettere in bocca parole che non dico”, sbotta Antonella Mosetti. E Signoretti:“Io non ti metto proprio niente in bocca. Cricetino lo dici a qualcun altro. Volgare, pensa ai tuoi capelli rifatti”. Il botta e risposta è serratissimo.

Signoretti prosegue:”Alla tua età ti conviene mettere su famiglia, ma qual è il tuo lavoro? Chiedilo alla Ventura come lavori. Non hai rispettato la donna che ti dava da lavorare, vergognati”. La Mosetti no demorde:”Vuoi che dica io come lavori? Vuoi che lo dica? Odi le donne perché vorresti essere come loro e non lo sei. Sei un uomo piccolo in tutto, sfigato”. Barbara tenta di placare, inutilmente gli animi per un po’, per poi lanciare un servizio su Tonon. Dopo il servizio tenta di farli riappacificare, ma senza risultato.

