Tempesta d’Amore tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2018 – «Colpi di scena e segni indelebili» – Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci mostrano sviluppi e colpi di scena clamorosi, che sconvolgeranno e lasceranno un segno indelebile su tutto l’andamento della saga. Vediamo innanzi tutto Beatrice che si scusa con Charlotte per come l’ha trattata negli ultimi anni. Poi, un messaggio lasciato da Friedrich sulla segreteria telefonica della donna riaccende le speranze sul fatto che Stahl potrebbe essere gravemente ferito ma ancora vivo.

Tempesta d’Amore tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2018 – «La desolazione di Beatrice».

Tuttavia le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, rivelano che l’arrivo di Leonard con una salma che dalle analisi dentali risulta essere proprio quella di Stahl, toglie ogni speranza alla Hofer: Friedrich è morto. Beatrice, disperata, tenta il suicidio ma viene salvata appena in tempo da Charlotte. Le due organizzano il funerale per il giorno seguente. Nel frattempo William e Rebecca lavorano l’uno accanto all’altra presso il nido delle anatre, prendendosi cura dei pulcini. Tuttavia Ella non è contenta della situazione e non la manda a dire!

Tempesta d’Amore anticipazioni 9, 10 e 11 gennaio 2018 – «Guerra e pace!».

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, tra Cristoph e Werner è guerra aperta, mentre proprio negli stessi momenti Leonard e Beatrice si riappacificano, uniti nel dolore davanti alla tomba di Friedrich. William e Rebecca stanno per baciarsi ma vengono interrotti da Pauline. Più tardi il ragazzo informa Ella di voler prendere una pausa di riflessione e la ragazza reagisce male, lasciando l’albergo per qualche giorno.

