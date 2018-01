Elisabetta Gregoraci riceve il Tapiro D’oro. Elisabetta Gragoraci, raggiunta a Monte Carlo nel Principato di Monaco da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, ha ricevuto il il Tapiro d’oro per la recente separazione dal marito Flavio Briatore. Elisabetta è stata intercettata mentre era in auto al telefono. Staffelli ha atteso che scendesse per chiedere spiegazioni sulle ragioni della separazione.”Eravate una coppia così bella, ma come è possibile?”. Le ha domandato. “Sono cose che capitano”, ha dichiarato lei sorridendo. E poi: “Va tutto bene, anche ora va tutto bene”, ha replicato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci racconta della separazione da Briatore.

Staffelli ha tentato inutilmente di far dire alla Gregoraci che la motivazione alla base della rottura è la grande differenza d’età. A proposito del presunto vitalizio che Briatore che dovrebbe corrisponderle, la showgirl ha affermato in maniera animata che “i giornali dicono un sacco di stupidaggini”.”L’unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene”, ha chiarito. Inoltre, davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, la Gregoraci ha dichiarato di non avere spasimanti e tanto meno fidanzati. “Nè io nè lui penso, poi non si sa”, ha aggiunto.

