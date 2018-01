Ultime novità Rosa Perrotta farà parte del cast dell’isola dei famosi 2018. Il 22 gennaio 2018, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show “Isola dei famosi”. A condurre il programma sarà Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nel ruolo di inviato in Honduras. Vediamo insieme i nomi dei concorrenti che partiranno per l’Honduras.

Isola dei Famosi 2018: Rosa Perrota conferma la sua partecipazione.

Rosa Perrotta conferma la sua partecipazione al reality show su Instagram. Gabriele Parpiglia, autore televisivo e giornalista di Chi e Spy, ha postato una foto con l’ex tronista e augurato alla campana un grosso in bocca al lupo. Una felicità per i fan dell’attrice e modella che non vedono l’ora di rivederla in tv.

I primi nomi ufficiali del cast dell’Isola dei Famosi.

Oltre Rosa Perrotta, nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi ci saranno: Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini. Queste tre ultime concorrenti sono state ufficializzate dalla produzione del reality show. In attesa di conferma dovrebbero esserci Francesco Monte, Cecilia Capriotti, Stefano Bettarini, Paola Di Benedetto, Eva Henger, Francesca Cipriani e Giucas Casella.

Alessia Marcuzzi sarà affiancata nello studio di Milano da due opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari, il vincitore del GF Vip. Una delle novità più importanti di questa nuova edizione del reality, è l’arrivo nel cast di un concorrente non famoso, che verrà scelto dal pubblico social, in Saranno Isolani. Fabrizio Bracconeri, non parteciperà al cast dell’Isola dei famosi pochi giorni fa aveva lasciato un post su Twitter: “Posso chiedervi una cortesia? NON mandatemi messaggi privati chiedendomi dell’Isola dei famosi, IO NON FARÒ L’ISOLA e oltre tutto NON SO NULLA SUL CAST VE LO GIURO, non voglio sembrare scortese ma è la verità grazie”.

