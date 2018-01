Maurizio Costanzo attacca Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e le foto sul jet privato. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto della famiglia a bordo di un jet privato. Questi scatti hanno fatto indignare il popolo del web che li ha interpretati come un’ inutile ostentazione di ricchezza. “La signora Bonolis è cosciente di quello che fa, le piace provocare, un po’ come le figlie di Trump, Ivanka e Tiffany, che hanno fatto gli auguri di Natale agli americani dalla loro piscina di Mar-a lago, in bikini”, ha scritto Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Ed ha aggiunto:”La signora Bonolis può usare i soldi come meglio crede, è un suo sacrosanto diritto. Nondimeno, la classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata”.

A tali affermazioni è seguito un video pubblicato su Instagram dalla moglie di Bonolis:”Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere, come tutti quelli che se lo possono permettere, un aereo privato. Adesso solo eliche. Se può scrivere che mi sono ravveduta, sono contenta, altrimenti me ne farò una ragione”, la replica della Bruganelli. Ma non è finita qui.

Le critiche di Maurizio Costanzo a sonia Bruganelli.

Dopo le critiche di Aldo Grasso è arrivato anche il commento di Maurizio Costanzo su Nuovo Tv: “Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani, per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo”. Ed a proposito di Sonia Bruganelli. “Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza”.

