Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, giovedì 11 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, giovedì 11 gennaio 2018, con una nuova puntata in diretta. I telespettatori anche oggi potranno interagire con Caterina Balivo e con i tuoi tutor attraverso i canali social della trasmissione. Per la puntata odierna di Detto Fatto, la bella conduttrice ha scelto un outfit total black: Caterina ha indossato un abito corto nero in simil pelle con dettagli gioiello sul décolleté.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, giovedì 11 gennaio 2018: moda, cucina, make up

Detto Fatto si apre con un tutorial di moda. Olivia Ghezzi aiuta due giovani ospiti a scegliere l’outfit adatto per la laurea della sorella: una delle due ospiti in particolare, veste in maniera poco femminile, e l’impresa di Olivia è davvero ardua. Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Il pasticciere Domenico Spadafora realizza, con un suo bellissimo (e golosissimo) dolce, il sogno di un piccolo telespettatore tifoso dell’Inter. La torta è realizzata con pan di Spagna al cacao, crema pasticcera al cacao e glassa con cioccolato bianco da decorare con coloranti alimentari e con i pentagoni al cioccolato fondente per creare un pallone di calcio con i colori dell’Inter. Paolo Guatelli torna con un tutorial di make up, e sua ospite speciale è la deejay Fernanda Lessa. Paolo realizza un trucco molto luminoso con un rossetto color bronzo ed un gloss in microcristalli. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

