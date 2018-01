Riforma delle pensioni: abrogazione della Legge Fornero. Continua il dibattito sulla riforma delle pensioni. Nei programmi di governo di diverse forze politiche è prevista la revisione della Legge Fornero ed, in alcuni casi, la sua abrogazione. La battaglia contro la legge Fornero sulle pensioni non è condivisa da tutti i partiti. Per il segretario di Radicali italiani, Riccardo Magi, promotore della lista +Europa con Emma Bonino, non bisogna dimenticare quanto la riforma delle pensioni del governo Monti si sia rivelata utile per la sostenibilità dei conti pubblici.

“La demagogia e la propaganda elettorali sulla legge Fornero tacciono una realtà molto semplice: quella riforma delle pensioni ha salvato l’Italia da un default”, ha affermato. Per Magi:”Chi, come Cinque stelle e Centrodestra, promette di smantellarla, vuole portarci fuori dall’Europa e vuole mettere ancora più peso sulle spalle dei giovani”. Il segretario di Radicali italiani ha osservato:”Non dimentichiamo che le pensioni le paga chi lavora: prima si va in pensione, e con più soldi, più alto è il costo a carico di chi lavora oggi, di chi è appena entrato nel mercato del lavoro e di chi vi entrerà. Cioè soprattutto dei giovani. Giù le mani quindi dalla legge Fornero“.

Pensioni e Legge Fornero:”Tutti ne parlano ma nessuno la abolisce”.

Michel Martone professore ordinario di Diritto del lavoro ed ex viceministro del Lavoro, su ”Il Foglio”, a proposito della Legge Fornero ha affermato:”Tutti ne parlano ma nessuno la abolisce”. “Dai provvedimenti per i cosiddetti esodati, all’Opzione donna, dall’Ape all’Ape social, passando per la più recente sterilizzazione dell’aumento automatico dell’età pensionabile per alcuni “lavori gravosi”, i rivoluzionari proclami della gran parte delle forze politiche in ordine alla necessità di abolire la riforma Fornero si sono tradotti finora nell’approvazione di misure che in definitiva si risolvono in deroghe di portata assai limitata all’impianto della riforma”, ha osservato.

Secondo il professor Martone:”Il nostro paese avrebbe bisogno di una riforma organica, da fare con calma lontano dall’emergenza finanziaria, volta a riportare maggior equità in un sistema previdenziale nel quale accanto a molte categorie di lavoratori “precoci”, “gravosi” e “usuranti”, per i quali sarebbe giusto ridurre l’età pensionabile, esistono ancora decine di migliaia di baby pensionati che fanno il doppio lavoro e di ex politici, nazionali o regionali, che continuano a percepire vitalizi fuori dal tempo e da qualsiasi logica”.

Riforma delle pensioni: Di Maio propone la Quota 41.

Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ha presentato il sito “leggidaabolire” nel quale verranno raccolte segnalazioni e proposte dei cittadini per eliminare “tutto ciò che appesantisce la vita quotidiana di contribuenti e Pmi”. “Serve l’abolizione di tante leggi. Tra queste c’è sicuramente la legge Fornero e abbiamo visto come Salvini si sia venduto per qualche poltrona e rinneghi l’abolizione di questa legge”, ha affermato Di Maio nel presentare il nuovo sito.

Sempre in tema di riforma delle pensioni, il leader del M5S, ospite di “Fatti e Misfatti” ha chiarito che i costi dell’abolizione della Legge Fornero sarebbero coperti con un nuovo progetto del M5S sulle pensioni, chiamato “Quota 41”. “Noi presto presenteremo il nostro programma che si chiama “Quota 41″. Si basa su un concetto che tu dopo 41 anni di lavoro devi andare in pensione”, senza che ci sia il legame “tra tempo di lavoro e età pensionabile”, ha spiegato Di Maio. Il programma del M5S sulle pensioni “sarà presentato nei prossimi giorni”, con tutte le coperture economiche debitamente indicate, ha sottolineato il grillino, per il quale la Legge Fornero “va abolita non solo per chi deve andare in pensione ma per tutti i giovani che devono entrare nel mondo del lavoro”. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA