Sonia Bruganelli replica alle critiche dopo la pubblicazione delle foto e spiega le sue motivazioni!

Sonia Bruganelli racconta la sua verità dalle pagine di Chi. Sonia Bruganelli trova che sarebbe da ipocriti nascondere il suo stile di vita agli occhi dei suoi follower social. La moglie di Paolo Bonolis, che recentemente è stata al centro di molte polemiche per aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare a bordo di un jet privato mentre si recava in Kenya per le vacanze di Natale, ha spiegato il suo pensiero in un’intervista rilasciata a ‘Chi‘.”Sarebbe assurdo e ipocrita nascondere una comodità e poi la foto mostrava mia figlia con i suoi giornali, l’intento era diverso”, ha detto.

Sonia Bruganelli si difende dalla critiche social!

Poi ha aggiunto: “Mi dispiace che si riduca la vita delle persone a un privilegio e che si faccia credere che dietro a quel privilegio non ci sia alcun merito, passa un messaggio sbagliato. Ma non scelgo le foto in base all’effetto, non devo vendere niente, non faccio tv, non mi interessa la reazione che provoco. E, soprattutto, non mostro le mie emozioni perché quando le vivo non sono sui social. Preferisco che mi associno a una borsa firmata che a un mio dolore”.

I commenti di Maurizio Costanzo.

Nel frattempo però dalle pagine di un altro settimanale, Nuovo Tv, è stato Maurizio Costanzo a ‘bacchettarla’. “Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo. Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza!”, ha scritto il conduttore e giornalista.

