Ultimissime novità sul cast completo dell’Isola dei famosi 2018. Il 22 gennaio 2018, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show “Isola dei famosi”. A condurre il programma sarà Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nel ruolo di inviato in Honduras. Alessia Marcuzzi sarà affiancata nello studio di Milano da due opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari, il vincitore del GF Vip. Vediamo insieme i nomi dei concorrenti che partiranno per l’Honduras.

Isola dei famosi 2018: il cast completo.

Sul settimanale “Spy“, sono stati rivelati tutti i nomi dei concorrenti che potrebbero partecipare alla nuova edizione del reality “Isola dei Famosi“. Tra i nomi femminili che parteciperanno al reality spuntano i nomi della showgirl Cecilia Capriotti, dell’ex velina Alessia Mancini, della cantante Bianca Atzei, di Francesca Cipriani, delle attrici Nadia Rinaldi e Eva Henger, della web influencer Chiara Nasti, dell’ex tronista Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto la ex “Madre Natura” di Ciao Darwin.

Tra gli uomini che sbarcheranno in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei famosi ci saranno Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, il mago Giucas Casella, Filippo Nardi, Nino Formicola del duo comico Zuzzurro e Gaspare, Marco Ferri, olimpionico di pallanuoto Amaurys Perez protagonista di Pechino Express e Ballando con le stelle, Jonathan Kashanian e il medium Craig Warwick. A questi nomi dei vip si aggiungerà anche il vincitore del reality “Saranno isolani”. Tra i dieci che si stanno sfidando in “Saranno Isolani”, solo uno di loro riuscirà a conquistare un posto come naufrago all’Isola dei Famosi, affiancando i vip selezionati per il reality.

