Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 13 gennaio 2018. Oggi, sabato 13 gennaio 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che questa settimana intervisterà Nadia Toffa. «Io non ho paura di niente e ho scoperto che non ho paura neppure di morire». La conduttrice e inviata de Le Iene Nadia Toffa ha dichiarato questo nell’intervista esclusiva, in onda domani a Verissimo (ore 16 su Canale 5), dopo il malore che il 2 dicembre scorso ha fatto temere per la sua vita.

A tutti i fan che aspettano il suo ritorno Nadia annuncia: «Torno in diretta a Le Iene dall’11 febbraio. Non vedo l’ora di rivedere tutti». Ai microfoni del talk show inoltre confida: «Ho avuto solo paura per i miei genitori, le mie sorelle, i miei amici perché non erano pronti a perdermi. I miei genitori in rianimazione cercavano di darmi sicurezza, di tranquillizzarmi, ma io capivo che erano preoccupatissimi».

Conforme allo spirito ribelle della “Iena” Nadia Toffa si presenta in studio con ampia marinière a maniche corte bianca e nera e pantaloni neri.

Le anticipazioni e gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Questa settimana in studio sarà presente anche Stefano De Martino. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il ballerino di Amici racconta come si sta preparando alla imminente esperienza di inviato della prossima edizione de l’Isola dei Famosi. Nell’intervista che andrà in onda sabato 13 gennaio, De Martino rivela di non essere mai stato così tanto tempo lontano dai suoi cari: “Per me fare L’Isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di Amici, ma non mi piace vivere di rimpianti. Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti”.

Inoltre, in studio Francesco Monte, in partenza per l’isola in veste di naufrago. Cantante, attrice e imitatrice: Loretta Goggi si racconterà per la prima volta nel talk show di Canale 5, Giorgio Tirabassi protagonista di Libero Grassi, primo film tv del ciclo Liberi Sognatori, in onda domenica 14 gennaio su Canale 5.

In studio Riki, il fenomeno musicale dell’anno con ben due dischi nella classifica dei più venduti nel 2017. Quest’ultimo è in studio in mood guerriero, l’outfit del cantante è composto di giubbotto sottile in viscosa e t shirt ornata raffigurante una tigre. Ancora una volta, invece, in blue robe la presentatrice Toffanin che preferisce un abito scivolato a maniche lunghe in seta, stretto in vita ed ai polsi.

