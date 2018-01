Linea Verde torna oggi, domenica 14 gennaio 2018, per una nuova puntata. Prima di scoprire di cosa di parlerà oggi, ripercorriamo la tappa di ieri. Linea verde ieri è stata a Udine, patria di cibi unici come la brovada, un prelibato contorno di rape bianche fermentate nella vinaccia, o il prosciutto di San Daniele, che si può produrre solo nell’omonimo paese, dove abilissimi artigiani hanno imparato da secoli a sfruttare tutte le potenzialità di un territorio esposto a venti che arrivano sia dall’Adriatico che dalle Alpi. Ma a Udine la tradizione si proietta costantemente nel futuro. Il comparto alimentare a Udine è in prima linea, e anche all’università si sperimentano di continuo nuovi prodotti alimentari da brevettare e lanciare sul mercato, come ad esempio l’uovo-non-uovo, un prodotto interamente vegetale inventato da quattro studentesse per dare la possibilità di mangiare quello che sembra un “uovo” sodo anche a chi è allergico alle uova vere e a chi deve tenere sotto controllo il colesterolo. Scopriamo, adesso, cosa vedremo oggi.

Linea Verde oggi 14 gennaio 2018: il viaggio in Puglia.

Viaggio in Puglia, dalla Valle d’Itria al mare, partendo dalla contrada di Pascarosa e arrivando a Ostuni, con la puntata di “Linea verde”, in onda domenica 14 gennaio, alle 12.20, su Rai1. Patrizio Roversi e Daniela Ferolla passano per Ceglie Messapica fino ad arrivare al Parco naturale regionale delle dune costiere, in un percorso tutto dedicato alla archeoagricoltura. I conduttori seguiranno il tema della “pietra”, quella ammassata dai contadini nei muretti a secco e nelle specchie, quella dei dolmen e dei trulli, delle antiche masserie fortificate, quella delle Grotte e delle lame; la pietra come catalizzatore della magia, dell’energia e della tradizione. Testimone muta, ma sempre presente, delle culture millenarie di quei luoghi.

