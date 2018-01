Al Bano e Romina Power hanno duettato come ospitati in un prgramma tedesco. Dopo l’esibizione Romina ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo ex marito. Al Bano e Romina, dopo aver duettato sul palco di Maratea in occasione del Capodanno 2018 trasmesso in diretta su Rai 1, hanno partecipato come ospiti in un noto programma tedesco a Berlino. Un’esibizione per tutti gli italiani che vivono in Germania che amano la coppia. I due cantanti hanno interpretato i loro brani più celebri e non sono mancate le battute e abbracci, che hanno mostrato tutta la loro complicità. Al termine dell’esibizione, Al Bano e Romina hanno rilasciato delle brevissime dichiarazioni al conduttore dello show. Vediamo, che cosa hanno detto?

Le dichiarazioni di Romina Power.

Dopo l’esibizione dei brani “Felicità“, “Ci Sarà” e “Nostalgia Canaglia“, Romina e Al Bano hanno rilasciato una breve intervista al conduttore dello show. La Power ha rivelato che questa reunion artistica sta giungendo al termine e che saranno le loro ultime esibizioni insieme. Infatti, Romina ha affermato: “Siamo alla fine“, confermando il fatto che Al Bano lascerà le scene musicali in questo anno 2018. Affermazioni che non sono piaciute molto ai fan della “coppia”, proprio ora che si stavano abituando a vederli insieme uniti e affiatati.

Le dichiarazioni della cantante non sono una novità ma soltanto la conferma di quello che aveva già dichiarato l’ex marito a “Porta a Porta“. Nei prossimi mesi si esibiranno insieme in Germania e in Polonia e il 31 dicembre 2018 si esibiranno in un concerto in Italia che festeggiare la fine della carriera di Al Bano. Romina Power spera in un ripensamento dell’ex marito e che la loro collaborazione artistica continui, come ha recentemente ribadito nel corso di un’intervista televisiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA