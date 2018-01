Papa Francesco in Cile: nuovo viaggio apostolico del Santo padre. Continua il viaggio apostolico del Santo Padre nell’America del Sud. Prima della partenza, Papa Francesco ha inviato un messaggio alle popolazioni del Cile e del Perù che si apprestava a raggiungere:”Vengo da voi come pellegrino della gioia del Vangelo, per condividere con tutti «la pace del Signore» e confermarvi in una stessa speranza. Pace e speranza, condivise fra tutti”, ha affermato.

“Desidero incontrarvi, guardarvi negli occhi, vedere i vostri volti e poter sperimentare insieme la vicinanza di Dio, la sua tenerezza e la misericordia che ci abbraccia e ci consola. Conosco la storia dei vostri paesi, forgiata con impegno, dedizione. Desidero, insieme a voi, rendere grazie a Dio per la fede e l’amore a Dio e ai fratelli più bisognosi, specialmente per l’amore che provate verso quanti sono scartati dalla società. La cultura dello scarto ci ha invaso sempre più. Desidero farmi partecipe delle vostre gioie, tristezze, difficoltà e speranze, e dirvi che non siete soli, che il Papa è con voi, che la Chiesa intera vi accoglie, che la Chiesa vi guarda.

Con voi desidero sperimentare la pace che viene da Dio, tanto necessaria; solo Lui ce la può dare. È il dono che Cristo fa a tutti noi, il fondamento della nostra convivenza e della società; la pace poggia sulla giustizia e ci permette di trovare istanze di comunione e armonia. Bisogna chiederla costantemente al Signore e il Signore la dona. È la pace del Risorto che porta la gioia e ci spinge a essere missionari, ravvivando il dono della fede che ci conduce all’incontro, alla comunione condivisa di una stessa fede celebrata e trasmessa.

Questo incontro con Cristo risorto ci conferma nella speranza. Non vogliamo essere ancorati alle cose di questo mondo, il nostro sguardo va molto al di là, i nostri occhi sono posti sulla Sua misericordia che cura le nostre miserie. Lui ci dà l’impulso per alzarci e continuare. Toccare con mano questa vicinanza di Dio fa di noi una comunità viva e capace di commuoversi con quanti stanno al nostro fianco e compiere passi fermi di amicizia e di fraternità. Siamo fratelli che andiamo incontro agli altri per confermarci in una stessa fede e speranza.

Pongo nelle mani della Vergine Maria, Madre d’America, questo viaggio apostolico e tutte le intenzioni che serbiamo nel nostro cuore, affinché sia Lei, come buona Madre, ad accoglierle e a indicarci il cammino verso il Figlio”, ha aggiunto.

Il programma di oggi del viaggio di Papa Francesco in Cile.

Il viaggio del Santo Padre ha avuto inizio il 15 gennaio ed avrà termine il 22 gennaio. Il programma di oggi, 17 gennaio, prevede la partenza in aereo dall’Aeroporto di Santiago per Temuco, la celebrazione della Santa Messa nell’Aeroporto di Maquehue, il prranzo con alcuni abitanti dell’Araucanía nella Casa “Madre de la Santa Cruz”, rientro in aereo dall’Aeroporto di Temuco per Santiago, incontro con i giovani nel Santuario di Maipú e la visita alla Pontificia Università Cattolica del Cile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA