Masterchef 7, le anticipazioni della nuova puntata. Torna stasera, giovedì 18gennaio 2018, la nuova puntata di Masterchef, in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21.15. Dopo le sorprese e il ripescaggio di Matteo e Michele, gli aspiranti chef nella puntata di stasera dovranno affrontare una nuova sfida che i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, metteranno in campo per loro.

Ad aspettare gli chef amatoriali c’è una nuova Mystery Box, con la quale dovranno soddisfare sia il palato dei giudici, sia dei loro amici a quattro zampe. Una prova difficile, mirata a valorizzare il recupero degli avanzi e degli ingredienti. Al vincitore della prova andrà il prezioso vantaggio nell’Invention Test. In questa seconda prova ci sarà un ospite speciale, il vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia, Valerio Braschi, il più giovane nella storia del cooking show ad aggiudicarsi il titolo. Per la prova in esterna i giudici e gli aspiranti chef andranno nelle isole Lofoten, nel Mare di Norvegia, a nord del Circolo Polare Artico. Per affrrontare questa prova servirà non solo forza fisica ma anche resistenza mentale. Previste battute di pesca e interminabili preparazioni di piatti norvegesi. E, per chi non riesca a superare la sfida, la giornata non finisce lì. In quanto anche il Pressure Test si svolgerà lì, nelle isole Lofoten. La stanchezza e il freddo si faranno sentire e solo chi avrà la forza necessaria fino alla fine per non rinunciare alla possibilità di diventare il settimo MasterChef italiano.

Masterchef magazine.

Continua la striscia quotidiana di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno HD. Tra gli ospiti di questa settimana troviamo: gli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini, che presentano una ricetta in cui celebrano i pomodori e i gamberi viola di Sanremo. E poi, si sale sulle Dolomiti, a San Vito di Cadore, per conoscere gli chef stellati Oliver Piras e Alessandra Del Favero, giovani promesse della cucina italiana. Come ogni settimana, Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina. Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare mentre, Antonia Klugmann apre le porte della cucina del suo ristorante stellato, L’Argine a Vencò. E, infine, ritroviamo le storie e le ricette degli aspiranti chef protagonisti del cooking show.

