Alessia Marcuzzi racconta tutte le novità dellʼedizione Isola dei famosi 2018. Il 22 gennaio 2018, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show “Isola dei famosi”. A condurre il programma sarà Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nel ruolo di inviato in Honduras. Alessia Marcuzzi sarà affiancata nello studio di Milano da due opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari.

Alessia Marcuzzi spiega le novità dellʼedizione 2018.

Alessia Marcuzzi è pronta per il reality estremo di Canale 5: “L’Isola dei famosi mostra quello che sei, punto e basta”. La conduttrice spiega: “Volevamo spiazzare gli spettatori e i concorrenti, in quest’edizione”. Quindi molto mistero in questa nuova edizione del reality, dettagli di cui nessuno sa ancora niente, neanche i concorrenti. I naufraghi verranno ripresi per la prima volta con telecamere nascoste. Continua la Marcuzzi presentando lo show: “Con la prima diretta l’elicottero preleva i nostri eroi totalmente a sopresa, cosicché saranno costretti a cominciare l’avventura così come si trovano nel momento in cui li prendiamo“. Nella seconda puntata arriveranno due concorrenti misteriosi che si troveranno nella giungla e per sopravvivere ruberanno i naufraghi. Ovviamente i concorrenti non ne sono al corrente e penseranno che si tratta di fantasmi. Inoltre, ci sarà una scatola misteriosa che verrà distribuita durante la settimana e verrà data in luoghi sempre inaspettati.

Il cast ed i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018.

Parteciperanno a questa edizione dell’Isola dei famosi Nadia Rinaldi, Bianca Atzei, Alessia Mancini, Amaurys Perez e Francesca Cipriani, con loro ci sono Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, l’attrice Eva Henger, la modella e showgirl Cecilia Capriotti, l’illusionista tv Giucas Casella, Filippo Nardi, il vincitore del Grande Fratello 5 Jonathan Kashanian, il medium Craig Warwick, Nino Formicola del duo comico Zuzzurro e Gaspare, Marco Ferri, la fashion blogger Chiara Nasti, la ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto e la tronista Rosa Perrotta.

